Wer zieht als neuer Oberbürgermeister in das Rathaus der Stadt Cottbus ein? Das entscheiden die Wählerinnen und Wähler bei einer Stichwahl am 9. Oktober 2022. Dabei tritt der SPD-Kandidat Tobias Schick gegen den AfD-Kandidaten Lars Schieske an. © Foto: Frank Hammerschmidt