Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will am Dienstag, 1. November, das Chemieunternehmen BASF in Schwarzheide besuchen. Im Beisein von Konzernvorstand Martin Brudermüller wird sich der Regierungschef über die Entwicklungsperspektiven des Lausitzer Produktionsstandorts informieren und die im Bau befind...