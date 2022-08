Das beleuchtete Logo des Senders Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) ist an der Fassade am Sitz des Senders an der Masurenallee angebracht. In der Affäre um die zurückgetretene ARD-Chefin und abberufene RBB-Intendantin Schlesinger gibt es nun Zahlen zu Gehältern und Bonuszahlungen an die Geschäftsleitung. © Foto: Carsten Koall