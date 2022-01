PCR-Test in Brandenburg

Der Anteil der Omikron-Variante an den ausgewerteten PCR-Tests in Brandenburg liegt bei 70 bis 90 Prozent. Das ist die Bilanz von Laboren aus Neuruppin, Hennigsdorf, Bernau und Rüdersdorf. Was bedeutet es für die Labore, wenn immer mehr Fälle hinzukommen? Droht ein Engpass?