Was tut man als Unternehmen, wenn die Kunden wegbleiben? Man erhöht die Preise. So verfährt zumindest der VBB. Ob das Sinn ergibt, ist fraglich. Auch deshalb kommt jetzt von der Linken im Brandenburger Landtag scharfe Kritik an der sich abzeichnenden nächsten Preiserhöhung im Nahverkehr von Berl...