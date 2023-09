Es geht schon wieder los! Entlang der Landstraßen stehen an den Einfahrten in die Wälder wieder zahlreiche Autos. Deren Besitzer sind in der Regel mit Korb und Messer ausgestattet im nahen Wald unterwegs, um nach Pilzen zu suchen. Schließlich, so die landläufige Meinung, ist es bereits Anfang Au...