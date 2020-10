Ein Mann ist bei einem Streit in Perleberg im Landkreis Prignitz niedergestochen worden und gestorben.

Er und ein weiterer Mann seien am Samstagabend an einer Straße aus bisher unbekannten Gründen mit den zwei mutmaßlichen Tätern in Streit geraten, sagte ein Polizeisprecher. Das Opfer wurde anschließend niedergestochen.

Die beiden Tatverdächtigen wurden festgenommen. Einer von ihnen wurde bei dem Streit ebenfalls verletzt und musste in einem Krankenhaus behandelt werden.