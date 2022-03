Seit Sonntagmittag (27. März) wird die 75-jährige Olha Prychyshyna aus Eichwalde vermisst. Die Ukrainerin ist vor dem russischen Angriffskrieg geflohen . Sie lebt nach Angaben der Polizei als Kriegsflüchtling seit wenigen Wochen in Deutschland und wohnt seitdem in der Wohnung der Tochter am Schillerplatz.