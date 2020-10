Brandenburg, Lübbenau/Spreewald: Andrea Bunar, Postbotin, ist zum Saisonende der Postzustellung per Kahn mit ihrem gelben Postkahn auf einem Fließ im Spreewald unterwegs und steckt eine Sendung in den Briefkasten am Ufer. Im Spreewald wird die Post vom Frühling bis Herbst auf dem Wasserweg zugestellt. Für ihre Tour ist die Postbotin etwa acht Kilometer auf dem Wasser unterwegs. (Archivbild) © Foto: Monika Skolimowska/dpa