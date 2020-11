Im Prozess um den Überfall auf den Club „Frosch“ in Frankfurt (Oder) hat der 42 Jahre alte Angeklagte am Montag ein Geständnis abgelegt. Vor der 4. Strafkammer des Landgerichts Frankfurt (Oder) sagte Mustafa K., dass sich am Morgen des 26. August 2018 alles so zugetragen haben könnte, wie es...