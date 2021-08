Sie trank sich ordentlich Mut an, dann holte sie an einer Tankstelle Diesel in einer Plastikflasche und ging gemeinsam mit einem Bekannten zum Mietshaus, in dem ihr Ex-Mann lebt. Sie verschafften sich Zugang, legten vor der Wohnung des Ex Feuer und flüchteten. Nachbarn konnten die Flammen in dem vo...