Ein Polizeieinsatz in der Wohnung einer AfD-Kommunalpolitikerin in Cottbus schlägt Wellen in der Lausitzstadt und wird nun auch Thema in Brandenburger Landtag. Bei dem Einsatz gegen eine wegen der Corona-Einschränkungen illegalen Party in der Nacht zum Sonntag war ein Beamter angegriffen worden.Be...