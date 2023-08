Zwei Männer haben am Freitagabend eine Supermarktfiliale in Berlin-Marzahn ausgeraubt. Dabei bedrohten sie zwei Angestellte mit einem Messer und Reizstoffspray, wie die Polizei Berlin am Samstag mitteilte.

Einer der beiden maskierten Männer hielt demnach einen 37 Jahre alten Angestellten fest, während der andere ihn mit einem Messer angriff und leicht am Finger verletzte. Dann drängten sie den Mann und eine 76 Jahre alte Kundin zur Kasse und versprühten dort Reizstoff, hieß es.

Den Angestellten zwangen sie mit dem Messer, Bargeld aus einem Tresor herauszugeben, und eine weitere 37 Jahre alte Angestellte mit dem Reizgasspray, die Kasse zu öffnen. Die Täter flüchteten mit ihrer Beute den Angaben zufolge in Richtung Springpfuhlpark.

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf schweren Raub.