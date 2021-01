Mit brennenden Wunderkerzen hat eine 52-jährige Potsdamerin eine Explosion in ihrer Wohnung ausgelöst. Beim Abbrennen der Wunderkerzen habe am Samstagabend zunächst der Weihnachtsbaum in der Wohnung Feuer gefangen, teilte die Polizeidirektion West am Sonntag mit. Anschließend explodierte ein mit Helium gefüllter Dekorations-Ballon. Durch die Erschütterung zerplatzte die Scheibe der Balkontür.

Die Mieterin und ihr 56 Jahre alter Lebensgefährte hätten den Brand bis zum Eintreffen der Feuerwehr bereits selbst löschen können, berichtete die Polizei. Allerdings musste der 56-Jährige mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. Die Wohnung war nicht mehr bewohnbar.