Viele Menschen versuchen am Montagmorgen (20.07.2009) im Bahnhof Friedrichstraße in Berlin den Bahnsteig zu verlassen, die zuvor aus einer Regionalbahn stiegen. Mehrere Regionalzüge werden unterstützend eingesetzt. Trotz des Notfahrplanes bei der S-Bahn ist das befürchtete Chaos im Berliner Berufsverkehr zunächst ausgeblieben. Wahrscheinlich bis zum 9. August fährt in Berlin nur ein Drittel der S-Bahnen. Grund dafür sind Auflagen des Eisenbahn-Bundesamtes zur Überprüfung von Rädern. © Foto: Rainer Jensen