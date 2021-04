„Dieser Weg ist das Ziel“ hieß es in einer Imagekampagne des Landes Brandenburg auf Autobahnschildern, hier an der A2 bei Ziesar. Zu sehen ist eine Aufnahme aus der Märkischen Heide – doch ausgerechnet dort droht die Planung auf den Holzweg zu führen. Die Gemeinde hat sich viele Gedanken über ihre Entwicklung gemacht, soll aber nun kein Grundzentrum bekommen. Betroffen von der restriktiven Regelung sind drei weitere Kommunen des wachsenden Landkreises Dahme-Spreewald. Im Kreistag am Mittwoch, 28. April 2021, soll nun Druck aufgebaut werden. © Foto: Staatskanzlei Brandenburg/www.oliver-lang.com