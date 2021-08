Die brandenburgische Landesregierung hat die Erstaufnahme afghanischer Ortskräfte angekündigt. Nach der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan sind die Evakuierungsaktionen der Bundeswehr angelaufen. Ortskräfte, zum Beispiel Dolmetscher, die für die Bundeswehr gearbeitet haben, werden ausgeflogen. Im Innenministerium von Brandenburg heißt es, das für die Erstaufnahme Notwendige sei vorbereitet.

Der brandenburgische Innenminister Michael Stübgen sagte am Dienstag, 17. August 2021: „Schnelle Hilfe ist jetzt entscheidend.“ Sein Ministerium habe dem Bund die Erstaufnahme zugesagt. „Ich erwarte daher von der Bundesregierung, dass sie alles unternimmt, um so viele zu retten wie möglich. Deutschland darf seine afghanischen Helfer nicht im Stich lassen“, sagte Stübgen.

Bevor die Menschen aus Afghanistan dann weiter in andere Bundesländer kommen, soll zusätzlich ein PCR-Test gemacht werden, um festzustellen, ob bei den Neuankömmlingen eine Corona-Infektion besteht.

In Brandenburg habe man Platz für 200 Menschen gleichzeitig in der Außenstelle der Zentralen Ausländerbehörde (ZABH) in Doberlug-Kirchhain im Landkreis Elbe-Elster geschaffen. Wenn über mehrere Tage und Wochen Menschen ankämen, andere dann schon nach dem sogenannten Königsteiner Schlüssel auf andere Bundesländer verteilt worden seien, könnten so einige Tausend Menschen erstversorgt werden, sagte Ministeriumssprecher Martin Burmeister.