Der Freistaat Thüringen will allen Einwohnern, die ukrainische Flüchtlinge aufgenommen haben, 150 Euro pro Monat zahlen. Das kündigte der grüne Integrationsminister Dirk Adams in dieser Woche in einem Interview mit der „Ostthüringer Zeitung“ an.

Laut Adam ist geplant, das Geld rückwirkend ...