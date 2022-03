Wasserdampf steigt am 1. März 2022 aus den Kühltürmen des Braunkohlekraftwerks Jänschwalde der Lausitz Energie Bergbau AG (Leag). Am selben Tag findet in Cottbus die erste Konferenz des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft zur Infrastrukturentwicklung im Lausitzer und Mitteldeutschen Revier statt. © Foto: Patrick Pleul/dpa