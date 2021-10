Der Landkreis Greiz in Thüringen teilte in dieser Woche mit, dass er die Herbstferien nutzt, um in allen Schulen CO 2 -Ampeln einzubauen. Die insgesamt 820 Geräte sollen in allen Klassenzimmern anzeigen, wann die Luft verbraucht ist und im Sinne der Corona-Verordnung gelüftet werden muss.

