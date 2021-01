Derzeit ist etwa die Hälfte fertig: An der brandenburgisch-polnischen Grenze wird ein 270 Kilometer langer fester Zaun zum Schutz vor der Afrikanischen Schweinepest gebaut. In der Uckermark wurde am Montag damit begonnen. Thomas Wildenhein prüft den richtigen Sitz des Drahts. © Foto: Oliver Voigt