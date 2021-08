Schulsozialarbeit gilt als eine wichtige Verbindung zwischen Jugendhilfe und Schule, die auch die häusliche Situation und die Freizeitbedürfnisse von Kindern und Jugendlichen berücksichtigen soll. Dafür stehen in Brandenburg nun 7,4 Millionen Euro zusätzlich zur Verfügung. In allen Landkreisen und kreisfreien Städten sollen je drei zusätzliche Schulsozialarbeiter eingesetzt werden, also 42 insgesamt.

Zuvor hatte es im Landtag immer wieder ...