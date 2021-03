Noch am Dienstagmittag hatte SPD-Fraktionschef Erik Stohn vor der Presse erklärt, dass sein Kollege Ortwin Baier seine Rückkehr in die Fraktion vorbereite und nach langer Krankheit bereits wieder an ersten Parlamentsberatungen teilnimmt. Wenige Stunden später erblickte die Pressemitteilung die Welt, dass Baier im Sommer sein Landtagsmandat zurückgeben wird.

Drohung mit Parteiaustritt

Flughafeneröffnung Wie Anwohner des BER in Schönefeld gegen Fluglärm und um ihre Gesundheit kämpfen Schönefeld Der ehemalige Bürgermeister von Blankenfelde-Mahlow und lautstarke Kämpfer für ein Nachtflugverbot am BER war im September 2019 in den Landtag gewählt worden und hatte im vergangenen Jahr nach Streitigkeiten mit Parteifreunden in seiner Heimatkommune erklärt, er trete aus der Partei und der Landtagsfraktion aus. Nach mehreren klärenden Gesprächen verzichtete er auf solche Schritte, erkrankte jedoch im Anschluss und fehlte seitdem in der Parlamentsarbeit.

Bahnverkehr Britta Stark fühlt sich verschaukelt Bernau Mit dem angekündigten Mandatsverzicht kommt Bewegung in die Nachrückerliste der SPD. Als nächstes würde das Mandat Britta Stark angeboten werden. Sie gehörte schon dem ersten Landtag 1990 an und blieb zunächst bis 1999 im Landtag.

Als Manfred Stolpe 2002 überraschend Bundesverkehrsminister wurde und sein Mandat abgab, rückte Stark nach und gehörte dem Parlament bis 2019 an, als sie das Direktmandat in der Region Bernau an Péter Vida, BVB/Freie Wähler verlor. Von 2014 bis 2019 war sie die erste Präsidentin des Landtages.

Was wird aus Mike Bischoff?

Spekuliert wird in der SPD auch, dass der ehemalige Fraktionschef Mike Bischoff in absehbarer Zeit das Parlament verlassen könnte. Er wird als Kandidat für den Bürgermeisterwahlkampf in seiner Heimatstadt Schwedt gehandelt. Sollte er dort erfolgreich sein, würde Simona Koß in den Landtag nachrücken. Es sei denn, sie ist im Bundestagswahlkampf erfolgreich, wo sie sich in der Region von Märkisch-Oderland-Barnim um eine Direktmandat bemüht.