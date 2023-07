Wer jetzt schon weiß, dass er Anfang August mit dem Auto aus Richtung Dresden auf der Autobahn A13 in Richtung Berlin fahren muss, den weist die Autobahn GmbH bereits darauf hin: Vom 1. bis 3. August muss am Spreewalddreieck die Ausfahrt nach Berlin voll gesperrt werden. Zumindest tagsüber, nachts von 20 Uhr abends bis sieben Uhr früh, ist die Rampe, wie es in der Autobahnersprache heißt, befahrbar.

Was wird gemacht? In einer Verkehrsmitteilung ist von Ummarkierungsarbeiten die Rede. Konkret werden in dem Abschnitt Schwellen und Baken abgebaut sowie die Beschilderung teilweise ausgetauscht, so Thomas Mattuschka von der Autobahn GmbH. Alte, sogenannte Klappschilder kommen weg. Sie wurden zusammen mit den Baken und Schwellen aufgestellt, als auf dem Lausitzring in Klettwitz an Veranstaltungswochenenden mit sehr vielen Besuchern gerechnet wurde, die mit dem Auto kommen und diese Ausfahrt Richtung Berlin auf dem Rückweg nutzen. Es konnte so bei Bedarf eine zweite Spur eingerichtet werden. Seit Längerem jedoch hat sich dieser Bedarf so nicht mehr eingestellt und es reicht die eine Spur auf der Rampe.

Wie verläuft die Umleitung?

Eine weiträumige Umfahrung ist an den drei Tagen jedoch nicht notwendig. Autofahrer müssen auf der A13 am Spreewalddreieck die Abfahrt Richtung Cottbus nehmen. An der Anschlussstelle Boblitz fahren sie von der A15 ab und in Richtung Berlin gleich wieder auf. Ein Umweg von etwa sechs Kilometern. Im Bereich der Straßenüberführung in Boblitz könnte der Verkehr zwischenzeitlich etwas stocken, mit Staus rechnet Mattuschka aber nicht. Mit Bedacht wurde die Vollsperrung auf Dienstag bis Donnerstag gelegt, an diesen Tagen ist der Verkehr erfahrungsgemäß etwas weniger stark.

Bei genauerem Hinsehen ist erkennbar, dass sich das Verkehrsschild einklappen lässt.

© Foto: Daniel Preikschat

Für die Ummarkierungsarbeiten wurden drei Tage eingeplant. Möglicherweise wird die beauftragte Firma schon nach zwei Tagen fertig, sagt Mattuschka - wenn es das Wetter zulässt.