Wind- und Sturmböen sowie einzelne Gewitter erwarten die Menschen in Berlin und Brandenburg. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch mitteilte, verdichtet sich im Laufe des Vormittags die Wolkendecke und es gibt Regenschauer. Einzelne Gewitter mit Sturmböen sind nicht ausgeschlossen.

Gewitter ab Nachmittag

Hussitenfest 2023 Bernau feiert mit einem Rekord und kuriosem Gewitter Bernau Ab dem Nachmittag wird es wechselnd bewölkt, im Norden Brandenburgs gibt es vereinzelte Gewitter mit Sturmböen. In der Prignitz werden lokale Sturmböen bis zu 75 km/h erwartet. Die Temperaturen liegen zwischen 22 und 26 Grad. Nachts sind nur ein paar Wolken zu sehen, dabei bleibt es trocken. Die Temperaturen fallen auf Werte zwischen 9 und 12 Grad.

Der Donnerstag startet zunächst sonnig, dann ziehen einige Quellwolken auf. Ab Mittag gibt es vor allem im Berliner Raum und in Nordbrandenburg örtliche Schauer oder Gewitter. Am Abend lockert es dann auf und der Regen zieht ab - bei Höchstwerten zwischen 22 und 25 Grad. In der Nacht wird es überwiegend klar und regenfrei. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen 8 und 13 Grad.

Am Freitag scheint größtenteils die Sonne, im Tagesverlauf zeigen sich einzelne Quellwolken am Himmel. Regen wird nicht erwartet - die Temperaturen klettern auf Werte zwischen 25 und 29 Grad. In der Nacht zum Samstag wird es klar und trocken. Die Tiefstwerte liegen zwischen 11 und 16 Grad.