Die Gewerkschaft Verdi hat für diesen Dienstag, 31. August, erneut zu Warnstreiks im Einzelhandel in Berlin und Brandenburg aufgerufen. „Seit Ende Juni verhandeln wir, und die Unternehmen kommen zwei Monate später mit einem Vorschlag um die Ecke, der Reallohnverzicht für alle Verkäufer:innen bedeutet und nach wie vor die Tarifeinheit der Beschäftigten spalten soll“, kritisierte Verdi-Verhandlungsführerin Conny Weißbach. Aufgerufen sind Beschäftigte der Handelskettensowie. Am Neptunbrunnen vor dem Roten Rathaus in Berlin ist am Vormittag eine zentrale Warnstreikkundgebung geplant.