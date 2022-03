Wie hoch sollen die Sprit-Preise eigentlich noch steigen? Diese bange Frage stellen sich die brandenburgischen Verbraucher und Unternehmer an den Tankstellen. 2,18 Euro pro Liter Superbenzin und 2,12 Euro für den Diesel musste man am Montag an Berliner Säulen zahlen, in Ostbrandenburg waren die Pr...