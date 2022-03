Telefonbetrug in Brandenburg

Betrug per Telefon hat in Brandenburg weiter Hochkonjunktur. Rund 2000 Fällen hat die Polizei 2021 erfasst. Alleine von den falschen Polizisten gibt es jeden Tag mindestens vier Fälle. Der Schaden geht in die Millionen, die Aufklärungsquote gegen null.