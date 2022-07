An die seit März eröffnete Tesla-Fabrik in Grünheide bei Berlin sind durch die zuständige Arbeitsagentur inzwischen gut 700 Arbeitslose vermittelt worden. Das teilte Jochem Freyer, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Frankfurt (Oder), am Freitag auf Anfrage mit.