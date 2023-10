Ungewöhnlich viele Arbeitsunfälle, an mehr als jedem zweiten Tag Notarzt-Einsätze bei der Tesla-Gigafactory in Grünheide, all das zum Teil auf mangelnden Arbeitsschutz zurückzuführen. Diese Vorwürfe hat jüngst das Magazin „Stern“ erhoben. Darüber hinaus seien rund 25 Havarien aktenkundig, die Auswirkungen auf das Grundwasser haben könnten. Mit Verweis auf eigene Zeugen berichtete der „Stern“ über noch weitere Havarien.

Die Recherchen sind nun Thema für gleich zwei Staatsanwaltschaften in Brandenburg, wie Justizministerin Susanne Hoffmann (CDU) am Donnerstag (5. Oktober) im Rechtsausschuss des Landtags auf Anfrage des Abgeordneten Péter Vida (BVB/Freie Wähler) berichtete. „Die örtlich zuständige Staatsanwaltschaft in Frankfurt (Oder) hat zu den Berichten über mögliche Verstöße gegen Arbeitsschutzbestimmungen einen Prüfvorgang gestartet“, sagte Hoffmann. Strafanzeigen zu den Vorwürfen seien bislang nicht bekannt.

Staatsanwaltschaft Potsdam prüft Havarien bei Tesla-Gigafactory

„Die Staatsanwaltschaft Potsdam, Schwerpunktabteilung für Umweltkriminalität, hat ebenfalls einen Vorgang angelegt“, ergänzte Hoffmann. Sie prüfe, ob die in den Medienberichten dargestellten Sachverhalte zu Havarien Anlass für Ermittlungen sein könnten. Das geschehe unter Einbeziehung zweier bereits anhängiger Prüfverfahren.

Die Ministerin gab zudem Auskunft über zwei inzwischen abgeschlossene Verfahren in Zusammenhang mit möglichen Umweltstraftaten bei Tesla in Grünheide. So sei die Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) im August 2022 einer Anzeige des Landesumweltamts nachgegangen und habe die Sache im November 2022 an die Schwerpunktstaatsanwaltschaft in Potsdam abgegeben. Vorwurf war der temporäre Betrieb eines nicht genehmigten Gefahrstofflagers. Bei einer Begehung seien Versäumnisse festgestellt worden, und zwar zum Zeitpunkt der Produktion erster Fahrzeuge.

Illegales Gefahrstofflager? Die Tesla-Chefs wussten von nichts

Dies sei auf Veranlassung einer Bereichsverantwortlichen von Tesla geschehen, ohne Kenntnis der Geschäftsführung, so das Ermittlungsergebnis. „Da eine konkrete Umweltgefährdung ausgeblieben ist, wurde das Verfahren gegen die nicht vorbestrafte Beschuldigte gegen eine Geldauflage in Höhe von 10.000 Euro eingestellt“, sagte Susanne Hoffmann.