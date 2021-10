Skandal in Zollbrücke? Der Schauspieler Thomas Rühmann (l) und der Musiker Tobias Morgenstern vom Theater am Rand. Die Verleihung des Bundesverdienstkreuz an den Künstler Tobias Morgenstern für seine Arbeit im Rahmen des brandenburgischen „Theater am Rand“ hat das Bundespräsidialamt vor der Verleihung am 01.10.2021 abgesagt. Es seien „konkrete Hinweise“ bekanntgeworden, dass Morgenstern der Querdenker-Szene angehöre. © Foto: Patrick Pleul/dpa