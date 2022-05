Am vergangenen Wochenende kam Lars Thielemann mit seinen Mitstreitern aus Nordschweden zurück. Im Gepäck 44 Auerhühner – lebend versteht sich. Sie werden in diesen Tagen in fünf Waldgebieten in den Naturparks Niederlausitzer Heidelandschaft und Niederlausitzer Landrücken ausgesetzt und dort h...