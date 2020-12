Brandenburgs Schweinehalter sind wegen diverser Krisen in wirtschaftlichen Nöten. Landes-Agrarminister Axel Vogel hat ihnen in dieser Situation Unterstützung zugesagt, diese jedoch an Bedingungen geknüpft. „Schweinehaltung gehört zu Brandenburg“, sagte der Grünen-Politiker am Mittwoch bei e...