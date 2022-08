In Cottbus ist eine 95-jährige Frau möglicherweise Opfer einer Gewalttat durch ihren Sohn geworden. Die Seniorin sei am Samstag gegen 22:30 Uhr leblos von ihrer Tochter und Polizeibeamten in ihrer Wohnung im Stadtteil Schmellwitz aufgefunden worden, teilte die Polizei am Sonntag mit.