Am Mittwoch, 2. August, ist die Polizei kurz vor 11 Uhr in Schulzendorf in den Ulmenweg gerufen worden. Ein 58-jähriger Mann hatte sich dort bei seinem Nachbarn gemeldet, um sich selbst anzuzeigen. Er teilte mit, dass er seine Ehefrau getötet habe.

Polizeibeamte fanden daraufhin nach Eintreffen die leblose 48-Jährige in dem beschriebenen Wohnhaus vor. Der nunmehr Beschuldigte ließ sich widerstandslos festnehmen, während gleichzeitig die Spurensicherung veranlasst wurde, teilt ein Sprecher der Polizeidirektion Südbrandenburg mit.

Die Ermittlungen zum Vorwurf des Tötungsdeliktes hat die Staatsanwaltschaft Cottbus gemeinsam mit der Mordkommission in der Polizeidirektion Süd übernommen.