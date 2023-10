Eine 24 Jahre alte Mutter soll in Berlin-Gesundbrunnen ihren zweijährigen Sohn getötet haben. Der Ehemann und Vater habe die Frau und das Kind am frühen Montagnachmittag (2. Oktober) leblos in der Wohnung gefunden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit.

Nach bisherigen Erkenntnissen gehen die Ermittler davon aus, dass die Frau versucht hatte, auch sich selbst umzubringen.

Zum genauen Hergang lägen noch keine Erkenntnisse vor, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Nachmittag. Auch, ob gegen die Frau nun ein Haftbefehl ergeht, blieb zunächst offen.

In der Regel berichten wir nicht über Selbsttötungen oder Suizidversuche – außer, die Tat erfährt durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit. Sollten Sie selbst das Gefühl haben, dass Sie Hilfe benötigen, kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge. Unter der kostenlosen Rufnummer 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie Hilfe von Beratern, die Ihnen Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können. Weitere Hilfsangebote gibt es bei der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention.