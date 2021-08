Der Landkreis Dahme-Spreewald hat am Freitag über die bestätigte Infektion von fünf Personen, die sich im Tropical Islands aufgehalten haben, informiert. Das Gesundheitsamt des Landkreises ist damit den Mitteilungen zweier Gesundheitsämter gefolgt. Am Donnerstag gab es einen Vor-Ort-Termin. Das Gesundheitsamt hat dabei in Zusammenarbeit mit dem Management von Tropical Islands das Hygienekonzept und dessen Maßnahmen zur Umsetzung geprüft.