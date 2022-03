So einen Preissprung wie an diesem Montagmorgen hat Oliver Klapschus noch nie erlebt. „Das ging extrem hoch.“ Bei 1,43 Euro lag der bundesweite Durchschnittspreis am Morgen, auf 1,72 Euro kletterte er am frühen Nachmittag. Eine Steigerung um 29 Cent. „Das ist das Höchste, was ich jemals gese...