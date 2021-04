Wasser und Wald – von der Landschaft in Brandenburg sind viele Brandenburger und Berliner überzeugt. Liegt in der Ruhe die Kraft oder ist es eher langweilig? Hier spiegeln sich Himmel und Bäume im Heiligen See. Im Hintergrund links sind das Marmorpalais, etwas weiter hinten das Grüne Haus im Neuen Garten in Potsdam zu sehen. © Foto: Soeren Stache/dpa