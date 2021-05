So unterschiedlich wie das Leben der Menschen in Brandenburg und Berlin ist, so verschieden sind auch die dringenden Wünsche der Bewohner der Hauptstadtregion an die Politik. Das hat die große Berlin-Brandenburg-Umfrage im Auftrag des Radiosenders 94,3 rs2 ergeben.

Während Berliner einen dringenden Bedarf an günstigem Wohnraum (73,8 Prozent) sehen, wünschen sich die Brandenburger zuerst den Ausbau von Bus- und Bahnverbindungen (57,6 Prozent) sowie stabiles und flächendeckendes Breitband-Internet (52,6 Prozent).

Ärzteversorgung ist ebenfalls ein wichtiges Thema

Umfrage Brandenburg Traumhafte Landschaft oder langweilig – so denken Menschen in Brandenburg über ihr Bundesland Frankfurt (Oder) Deutlichen Verbesserungsbedarf sehen die Brandenburger auch bei der Ärzteversorgung (41,4 Prozent) und beim Thema berufliche Angebote und Perspektiven (40,2 Prozent).

Wohnen Landlust Umfrage - Brandenburg ist (fast) so beliebt wie Berlin Berlin Die Berliner wiederum bemängeln neben den teuren Mieten vor allem die Kriminalität in der Stadt (52,5 Prozent) und die Verkehrssituation (40,7 Prozent), die sich vor allem auf die Infrastruktur für Autos, Lkw und Fahrräder bezieht. Der Ausbau der Kita-Plätze spielt vor allem für die Menschen in der Hauptstadt eine Rolle – er wird von 36,3 Prozent der Befragten gefordert. Auch für einen Teil der Brandenburger (26,2 Prozent) ist der Ausbau von Kitas und Schulen wichtig.

Kritik an der Arbeit des Berliner Senats

Auffällig für die Berliner ist, dass fast ein Drittel (30 Prozent) meint, dass die Arbeit des Berliner Senats dringend verbessert werden sollte. Das ist mit Blick auf die Wahl des Abgeordnetenhauses am 26. September 2021 besonders bemerkenswert und spricht für eine Wechselstimmung.

Nach Angaben des Radiosenders 94,3 rs2 haben an der Umfrage des Marktforschungsinstituts Appinio insgesamt 1002 Menschen mit einem Durchschnittsalter von 40 Jahren teilgenommen.