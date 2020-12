Feuerwehrleute stehen am Bahnhof Götz in Groß Kreutz. Ein 16-Jähriger ist am Bahnhof Groß Kreutz (Potsdam-Mittelmark) von einem Regionalzug erfasst und tödlich verletzt worden. Der Jugendliche sei nach ersten Erkenntnissen mit Freunden auf BMX-Rädern unterwegs gewesen, sagte eine Sprecherin des Lagezentrums Brandenburg. © Foto: Julian Stähle/dpa