Eine Frau ist am Mittwoch mit ihrem Wagen in Wiesenburg/Mark (Landkreis Potsdam-Mittelmark) gegen einen Baum gefahren und dabei tödlich verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen sagte, kam das Auto aus bislang ungeklärter Ursache links von der Fahrbahn ab, fuhr erst gegen eine Schutzplanke und prallte dann gegen den Baum. Die 54 Jahre alte Fahrerin verstarb noch an der Unfallstelle.