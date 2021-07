Gegen 9.50 Uhr ist am Freitag, 30. Juli, auf der Autobahn 13 ein Reisebus von der Fahrbahn abgekommen und auf der Seite liegend zum Stillstand gekommen. Laut Polizei hat sich der Unfall zwischen den Anschlussstellen Freiwalde und Staakow unweit des Rastplatzes Krausnicker Berge in Fahrtrichtung Berlin ereignet. Der Bus war voll besetzt, woher er kommt, ist noch nicht bekannt. Die Autobahn ist seitdem in beiden Richtungen voll gesperrt. Der Verkehr wird an beiden Anschlussstellen durch die Polizei abgeleitet.

Die Leitstelle Lausitz in Cottbus hat einen Großeinsatz der Rettungskräfte ausgelöst. Mit Stand 11 Uhr sind sechs Rettungshubschrauber, 30 Rettungsfahrzeuge mit rund zwölf Notärzten sowie 22 Fahrzeuge der Feuerwehr vor Ort.

Momentan gebe es 19 Verletzte, darunter drei Schwerverletzte. Ob es sich um einen Ferienbus mit Kindern oder einen Reisebus mit Erwachsenen handelt, ist derzeit noch nicht bekannt.