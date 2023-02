Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat sein „Kabinett vor Ort“ in die Lausitz geführt, um in gemeinsamer Sitzung mit der Cottbuser Rathaus-Spitze zu dem Kohleausstieg vorauseilenden Strukturwandel zu beraten. Der Heimvorteil lässt Woidke, der bekanntlich in Forst (Spree-Neiß...