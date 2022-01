Noch bis in die Morgenstunden des Neujahrstages dauert eine Einsatz der Feuerwehr im Kolkwitzer Ortsteil Limberg im Spree-Neiße-Kreis. In der Straße Am Feldrain stand kurz nach 1 Uhr am 1. Januar ein Wohnhaus in Flammen.

17 Fahrzeuge der Feuerwehr sind vor Ort, konnten das Haus jedoch nicht mehr re...