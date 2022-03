Gute Nachrichten für Open-Air-Liebhaber, Sportfans und Motorsportfreunde: Der Lausitzring in Klettwitz bei Senftenberg will in diesem Jahr 2022 wieder voll durchstarten. Der Saisonkalender steht, Publikum erwünscht! „Wir setzen darauf, dass die Pandemie-Situation sich positiv entwickelt“, sagt...