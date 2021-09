Mindestens elf Kilometer Stau zwischen Großkugel und Leipzig-West

Stau zwischen Großkugel und Leipzig-West Vollsperrung in Richtung München

Nur eine Fahrbahn befahrbar in Richtung Berlin

Rückstau auf der A 14

Nach einem Unfall mit vier Lastwagen im Baustellenbereich der A9 bei Leipzig hat sich am Mittwoch ein riesiger Stau gebildet. Nach Angaben des Verkehrswarndienstes standen die Fahrzeuge auf einer Länge von mindestens elf Kilometern – auch die A14 war betroffen.

Riesiger Stau bei Leipzig: Ein Lkw steht quer

Zwischen den Anschlussstellen Großkugel und Leipzig-West waren am Mittag die Lastwagen in Fahrtrichtung München zusammengestoßen, mindestens ein Fahrzeug hatte sich quergestellt, wie die Polizei mitteilte. Die Fahrtrichtung München ist komplett gesperrt, in Richtung Berlin ist lediglich eine Spur befahrbar. Verletzt wurde nach ersten Angaben niemand.

Der ADAC empfiehlt eine weitläufige Umfahrung: In Richtung Nürnberg über die B6, Richtung Schkeuditz über die B186 und über die B87. Wenn möglich sollen Autofahrer die A9 an der Anschlussstelle Wiedemar verlassen, um danach in Richtung Dresden nach Süden zu fahren.