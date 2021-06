Der ADAC rechnet zum Beginn der Sommerferien mit Staus und Verzögerung auf den Autobahnen in Berlin und Brandenburg. Vor allem die Baustellen auf der Autobahn 10 am nördlichen Berliner Ring sowie auf der Autobahn 24 zwischen Neuruppin und dem Dreieck Havelland könnten den Verkehr behindern, teilte der ADAC am Freitagmorgen mit. Der Automobil-Club rechnet damit, dass viele mit dem Auto in den Urlaub fahren und die Straßen voll werden.