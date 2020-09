Im Anfang dieses Jahres bekannt gewordenen Falles von schwerer Kindesvernachlässigung in Eberswalde hat das Jugendamt des Kreises Barnim einen Antrag auf Entziehung des Sorgerechts gestellt. Darüber informierte Jugendministerin Britta Ernst (SPD) am Donnerstag im Landtag. Die Eltern des kleinen Mädchens würden dies jedoch nicht akzeptieren und hätten ihrerseits mit anwaltlicher Unterstützung einen Antrag auf Herausgabe des in Obhut genommenen Kindes gestellt, das nach wie vor in einer Einrichtung untergebracht sei. Eine Gerichtsentscheidung darüber stehe noch aus, sagte die Ministerin.