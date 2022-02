In regelmäßigen Abständen wird in Deutschland gewählt. Alle vier Jahre der Bundestag, alle fünf Jahre der Landtag und die kommunalen Vertreter. Wann dürfen Brandenburger und Brandenburgerinnen also wieder zur Wahlurne? Hier alle Termine für das Jahr 2022 in der Übersicht.

Wahlen in Brandenburg: Termine in Potsdam-Mittelmark, Teltow-Fläming & Co.

Auf kommunaler und Kreisebene gibt es im Jahr 2022 in Brandenburg einige Wahltermine. Diese sind:

Bürgermeister/innen und Kommunen

Cottbus (Termin noch unbekannt)

Bernau: 19.06.2022

Eberswalde: 13.03.2022

Lübben (Termin noch unbekannt)

Märkische Heide (Termin noch unbekannt)

Rathenow: 06.03.2022

Löwenberger Land (Termin noch unbekannt)

Oberkrämer: Stichwahl am 13.02.2022

Zehdenick: 13.02.2022

Senftenberg (Termin noch unbekannt)

Seddiner See: 06.02.2022

Werder (Havel): 12.06.2022

Wiesenburg/Mark (Termin noch unbekannt)

Perleberg (Termin noch unbekannt)

Trebbin (Termin noch unbekannt)

Landratswahlen

Potsdam-Mittelmark: 06.02.2022

Prignitz: 08.05.2022

Landtagswahl in Brandenburg: Wann wird ein neuer Landtag gewählt?

In diesem Jahr 2022 wird in Brandenburg kein neuer Landtag gewählt. Die letzte Landtagswahl fand 2019 statt. Demnach wird es erst 2024 wieder eine Landtagswahl in Brandenburg geben.